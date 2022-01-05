陳霓推出新歌〈2LIPS ＆ BUTTERFLY〉MV。（陳霓提供）

陳霓推出新歌〈2LIPS ＆ BUTTERFLY〉MV。（陳霓提供）

陳霓在新歌〈2LIPS ＆ BUTTERFLY〉MV中，狠捅情敵、舔含男人、扮鬼新娘等血腥暗黑畫面，在網路上引起討論，5日揭曉，原來陳霓就是好久不見的歌壇玉女姚亦晴，她大方承認：「對，就是我啦！」並表示暗黑負能量也是她真我的一部分，不吝惜嘗試不同面向作品突破。

陳霓已經改名近一年，「本來就姓陳，只是改回原來姓氏，順勢取了名字」，她表示，新的名字「比較符合現在的狀態，而且對於自己的作品更有方向，因為更瞭解自己了！」

她目前正在美國哥倫比亞大學就讀電影、媒體相關科系，並獨立製作音樂，她也有把〈2LIPS ＆ BUTTERFLY〉MV提供給學校，順利進入名校就讀。談到近況她則分享，最近紐約疫情滿嚴重的，「所以聖誕節、跨年都待在家裡沒出去！」她也祝粉絲新年快樂。

陳霓新歌MＶ中有多女爭寵一男畫面，還有大尺度蹲男跨下、爭食男腹間液體畫面，她大口含下沾滿液體的手，還拿刀捅爆情敵，最後變身滿臉鮮血的「鬼新娘」裝扮，散發黑暗的負能量，據悉她首度升任MV導演，想關注女權、自主權、受虐關係等議題，還被合拍的導演說好像要交論文。