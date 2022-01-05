21：11東部海域規模5.0地震 最大震度花蓮2級 21:202022/01/05 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 21：11花蓮規模5.0地震 雙北地區「有感」搖晃。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 21：11花蓮外海發生規模5.0地震。（氣象局） 中央氣象局地震報告指出，今（5）日21：11發生芮氏規模5.0地震，震央在花蓮縣政府東方79.1公里，位於台灣東部海域，地震深度20.6公里。各地最大震度花蓮2級，宜蘭、南投、台東、新北、台中、雲林、彰化、嘉義、台南1級。 近日地牛翻身 中央地調所公告3條新活動斷層 日本認證台灣恐爆規模8強震 專家憂「相當不尋常」 #地震 #氣象局 #訊息 #地震發生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北4級地震！萬華部分地區停水 民眾傻眼：沒水、沒警報 18:272022/01/03 生活 「海溝型地震」百年週期已到 專家警告：恐有規模8以上強震 09:542022/01/04 生活 6.0大地震狂搖 侯友宜坐鎮災害應變中心 張麗善急問一句 18:372022/01/03 政治 宥勝手機桌布PO緊摟周曉涵「地震也不放」 網罵：不知避嫌 09:122022/01/04 娛樂 凌晨巨響！北市和平東路轎車墜1.5米天坑 與規模6.0地震有關 11:382022/01/05 社會 地震來了先發文！PTT在線人數爆衝5萬 鄉民：逃命好嗎 18:532022/01/03 生活 全台超晃卻沒國家警報 內行揭真相：僅10秒可判斷 16:422022/01/04 生活 今年第一震規模6.0 氣象局：2天內防範規模5餘震 18:132022/01/03 生活 炎亞綸預言「乾冷地震論」又被證實 網推爆：欠你一個諾貝爾獎 19:122022/01/03 娛樂 台北震度4級「感覺特別晃」專家分析原因：場址效應 23:122022/01/03 生活 規模6.0地牛大翻身 國家警報沒反應 04:102022/01/04 生活新聞 生活熱門新聞 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 桃機群聚連環爆晚間再增3人確診 桃市衛生局回應 - 生活 機場清潔人員傳再添3確診「都是大夜班」 桃市緊急疫調 - 生活 中部以北連4天「又濕又冷」降雨熱區擴大 玉山7日有望飄雪 - 生活 日本認證台灣恐爆規模8強震 專家憂「相當不尋常」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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