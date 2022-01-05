21：11花蓮外海發生規模5.0地震。（氣象局）
21：11花蓮外海發生規模5.0地震。（氣象局）

中央氣象局地震報告指出，今（5）日21：11發生芮氏規模5.0地震，震央在花蓮縣政府東方79.1公里，位於台灣東部海域，地震深度20.6公里。各地最大震度花蓮2級，宜蘭、南投、台東、新北、台中、雲林、彰化、嘉義、台南1級。

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