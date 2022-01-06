信實(6721)證實再增加3名員工確診，目前信實旗下共有7名員工染疫。信實表示，至目前為止，此事件對公司營運尚不致產生重大影響。今日在興櫃市場的股價未受太大的波及，盤初小跌約1.5%又翻紅。

桃園機場群聚案擴大當中，信實證實昨(5)日晚再增加3名員工確診，為全面擴大採檢後的確診事件，且與前4位同仁皆為同案場清潔夜班同仁，已依主管機關指示送集中檢疫所集中隔離及後續處置。

信實代子公司信實公寓公司表示，該服務場域員工除持續每週例行快篩檢測外，於快篩間隔期間，依主管機關指示增加深喉唾液檢測。除原定例行工作區域消毒外，另已針對該服務場域全面加強清消。

次受感染之相關人員皆於固定場域工作，不會至其他案場進行支援作業，因染疫或隔離所空缺之人力，將調動其他班別人力及加班支應，至目前為止，此事件對本公司營運尚不致產生重大影響。後續相關細節以政府公開資訊為主，並遵從中央疫情指揮中心指示進行處理。