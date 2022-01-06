走春也要搭高鐵！台灣高鐵公司為鼓勵旅客利用春節假期踴躍出遊，特別推出「走春專案」，即日起購買春節期間指定出發日之「高鐵假期」20條指定自由行行程，飯店住宿最低0元起，再加碼贈送iRent共享機車使用1小時。

台灣高鐵表示，歡迎旅客利用春節團聚之餘，提早規劃一趟美好的高鐵假期，讓台灣高鐵的輕鬆、超值優惠行程，陪您虎年生豐，走春玩全台。

台灣高鐵表示，春節期間暢玩國旅，只要善用大眾運輸工具，錯開尖峰方向的車次人流，一樣可以玩得開心玩得實惠。本次高鐵假期「走春專案」搭配飯店涵蓋台北／台中／彰化／嘉義／台南／高雄等六個地區、20家優惠飯店，能夠滿足旅客多樣化的行程需求。

高鐵即日起開放旅客預購，搭配5家北部飯店之行程，適用出發日期自2／1至2／15，以左營出發到台北，入住老爺會館台北林森、兩人同行為例，每人最低只要3010元起；另外中南部15家飯店行程，適用出發日期自2／5至2／15止，以台北出發到高雄，入住高雄首福大飯店、兩人同行為例，每人更只要2760元起，以上所有指定行程除享優惠價格外，每房再加碼贈送iRent共享機車使用1小時；歡迎旅客把握優惠，春節期間輕鬆悠閒走春趣。