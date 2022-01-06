2021年Omicron變種病毒自11月底開始席捲全球，但多項研究均發現雖Omicron傳染力較高，引發重症住院或死亡機率較低，且疫苗多能對抗，降低市場擔憂，及12月FOMC會議定調縮減購債和升息進程，提高後續貨幣政策前景能見度，消除市場不確定性，提振市場信心，全球股市普遍收紅，以台股及能源股表現相對優異。

統計顯示，2021年12月台灣金管會證期局核備的1007檔境外股債基金平均上漲1.77％、全年上漲4.11％，其中724檔股票基金12月平均上漲2.37％、全年上漲7.36％，264檔債券基金12月平均上漲0.22％、但全年下跌4.27％。富蘭克林證券投顧表示，儘管12月疫情反覆、通膨升溫、聯準會開始縮減購債，及大陸擴大對校外培訓和科網產業監管等因素牽動，全球股市2021年走勢震盪，但累計全年仍交出亮麗成績，主要股市以美股及科技股較突出，能源、房地產及金融等循環股也表現不俗。

隨聯準會立場轉鷹，市場也開始調整資產配置的看法，全球基金經理人認為，目前最大尾端風險便是央行轉鷹，超越先前的通膨擔憂，因此轉出科技股，並轉進醫療、公用事業與現金等防禦性資產，現金配置比重也上升。

富蘭克林證券投顧指出，拉美股市12月上漲5.5％，主要受惠墨西哥股市因市場對Omicron疫情擔憂降溫而大漲7.19％；12月大中華股市表現居末、下跌3.25％，雖然人行再次「全面降準」，中央經濟工作會議也釋出2022年政策重心轉向推動成長的寬鬆訊號，但疫情再次升溫、內需消費數據仍偏弱，加上美國擴大對大陸企業的制裁，引發美中關係進一步緊張的擔憂，拖累陸港股市。綜觀2021年，台股在出口維持高成長下表現最強勁、大漲42.63％，大中華股市墊底、下跌16.1％。

產業方面，公用事業、醫療等防禦類股12月各上漲8.59％、5.53％，隨美英等央行貨幣政策轉鷹，市場擔憂寬鬆政策逐步退場，可能引導中長期利率走揚，連帶拖累成長型的科技股下跌1.44％，金礦股票也表現不佳，僅上漲0.52％，且金礦股全年下跌10.92％、表現居末，反觀能源股在各國逐步重啟經濟動下大漲30.05％。