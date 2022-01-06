氣動元件製造大廠亞德客-KY今（6）日上午參加證交所與元富證券主辦法說會，說明2021年營運成果及2022年展望。2021年合併營收新台幣近254億元，飆史上新高。亞德客對2022年營運偏向樂觀，訂出比整體市場增幅再多10％，續創新高的營運目標。

亞德客6日股價逆勢大漲13.0元而以984.0元開出，盤中重返千金行列，最高達1015.0元，隨後獲利回吐賣壓湧現，目前仍呈上漲走勢。

亞德客趕在法說會前先公布2021年12月、第四季及全年合併營收。12月合併營收人民幣達5.17億元，年成長14.04％；折合新台幣計價22.50億元，年增13.74％。第四季合併營收人民幣13.25億元，年增7％；折合新台幣計價高達57.67億元，年增7％，全面改寫同期新高。

亞德客2021年合併營收人民幣58.53億元，年成長31.08％；折合新台幣計價近254.0億元，年增幅32.96％，不單改寫歷史新高，也優於法人原本預期2021合併營收年成長三成。

亞德客表示，亞德客2021年10、11月出貨多少受限電或疫情干擾，12月接單及出貨均恢復正常，接單金額持續高於出貨，整體市場需求仍屬於健康狀態。亞德客2021年12月來自電池、汽車、能源照明設備及紡織機械等產業出貨有較高的增長率。

亞德客指出，近日，中國大陸部分城市疫情較不穩定，不過亞德客生產及出貨未受影響，2022年元月截至目前為止，仍延續2021年12月接單出貨比回升至1.1的熱度，稼動率110％。依目前接單出貨熱度研判，第一季接單、出貨可優於2021年同期。

亞德客2021年度營收創歷史新高，對2022年營運偏向樂觀，亞德客今年營運目標是比整體氣動元件市場年增幅再多10％。因應三月起進入氣動元件銷售旺季需求，亞德客大陸廠生產線過年期間會提前開工備庫存。