確診個案住新北 侯友宜：同住家人都是陰性

桃園機場清潔員群聚案延燒，5日晚間再傳出新增3名確診個案，其中1人住在新北，新北市長侯友宜今（6日）表示，新北市位於北市、桃園中間，人口又特別多，要比別人更快速反應全面戒備，同住家人有2名，都是陰性「目前為止狀況都可以控制！」

侯友宜表示，傳出確診個案後，立即展開快速疫調、擴大匡列採檢，「目前為止狀況都可以控制！」同住家人採檢都是陰性，主要活動史都在桃園市。

侯強調，該個案不會影響到新北市疫情，平時就有31處的篩檢站，清潔員本身活動都在桃園市，同住家人2名，平常都沒有在新北市活動，家人採檢都是陰性，狀況都穩定中。

至於是否會擔心引發社區感染，侯友宜說，每天都在關心桃園疫情變化，桃園、新北息息相關又是共同生活圈，清潔員確診個案中有一位住在新北，這就是兩縣市息息相關。

侯友宜表示，新北面臨的挑戰不僅有隔壁北市的防疫旅館，還有基層的確診案例，新北市位於北市、桃園中間，人口又特別多，要比別人更快速反應全面戒備，這是必然的；無論外界如何看新北市，新北市整個狀況會和團隊全力以赴，一定做好先前準備，包含醫療量能、篩檢站等。