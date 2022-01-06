高雄蕭姓夫妻委托廖姓房仲幫忙銷售位於大寮區一處透天厝，誠實告知曾有租客燒炭輕生，但廖姓房仲竟謊稱該屋不是凶宅，以630萬元賣給簡姓買家。簡姓買家事後詢問其他房仲才知上當受騙，氣得提告。高雄地檢署偵結後，依詐欺罪將廖姓房仲起訴。

起訴指出，蕭姓夫妻擁有一棟位於大寮區的透天厝，曾出租給江姓房客，2015年1月江姓房客在屋內3樓燒炭輕生，蕭姓夫妻無奈之餘，找上廖姓房仲幫忙售屋。雙方簽約時，在「標的物現況確認書」中第27欄「本建物（專有部分、約定專有部分或增建部分）是否曾發生非自然死亡之情形」處特地勾選「是」，同時敘明「有非自然身故，查詢警局無法告知，救護單位、凶宅網均無資料」，意即註記該屋為凶宅。

2020年5月，廖姓房仲以630萬元將該屋賣給簡姓買家，雙方簽訂房地不動產買賣契約書等文件時，廖姓房仲明知契約內明訂「賣方所言不實、需負法律責任」，仍掩蓋真相，向簡姓買家謊稱該屋非凶宅，還在「本標的物是否曾經發生凶殺、自殺、一氧化碳中毒或非自然身故等因素致死或求死行為並致死情事（如跳樓自殺）」處勾選「否」。

簡姓買家以為撿到便宜，滙出3萬元訂金及60萬元履約保證金後，開心等待交屋。沒想到數天後，簡姓買家從其他房仲口中，得知自己買的透天厝是凶宅，氣得報警提告。高雄地檢署偵查時，介紹廖姓房仲購買透天厝的熊姓證人表示，當初就告訴廖姓房仲該屋為凶宅，檢方最後認定廖姓房仲詐欺取財，偵結後依法起訴。

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