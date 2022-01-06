搶攻年節送禮商機，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso宣布推出虎年限定「虎笑濃飲迎新開運咖啡禮盒」，新春優惠價2188元，內含精選10款暢銷咖啡風味、新年限定色咖啡隨行杯、虎年春聯及開運刮刮卡。

此外，為慶祝農曆新年到來，即日起至2月16日，全系列咖啡機亦同步推出新春優惠，只要2990起即可打造最有年味的居家咖啡館。活動期間凡購買任一咖啡機或任10條咖啡膠囊，加碼再送限量「虎笑濃飲迎新開運紅包袋」。今年更推出LINE線上傳情開運刮刮卡，即日起至2月5日止凡加入Nespresso LINE官方帳號好友，傳遞新年賀卡給親友們，即可領線上開運刮刮卡試手氣，有機會獲得價值最高7990元的Barista咖啡大師調理機、經典咖啡配件與咖啡抵用金等多項豐富好禮。

Nespresso即日起至2月16日止，推出全系列咖啡機新春優惠活動，設計最輕巧且深受消費者喜愛的Essenza Mini咖啡機新春優惠價2990元，一鍵即能萃取出豐厚滑順的香醇咖啡。而人氣暢銷款Gran Lattissima咖啡機具有優雅時尚的外型設計，搭載一鍵式牛奶系統，無論是卡布奇諾、拿鐵瑪奇朵等多樣化的咖啡食譜皆能輕鬆製作，為許多拿鐵愛好者的首選，新春優惠價11800元。而憧憬成為拉花大師的消費者，則不可錯過成熟洗鍊質感的頂級旗艦機Creatista Plus，新春優惠價14800 元，輕鬆設定奶泡綿密程度及溫度，讓您恣意在家創作完美拉花藝術。

Nespresso更同時祭出豐富咖啡膠囊加購好禮：

好禮一：凡購買任一咖啡機並加購5條以上咖啡膠囊，即享300元折抵優惠。

好禮二：凡購買任一咖啡機或任10條以上咖啡膠囊，Nespresso加碼再送限量「虎笑濃飲迎新開運紅包袋乙組（2入)」。