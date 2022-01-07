新年新氣象！長榮大學於111年元旦起比照同級公立學校，依行政院核定調薪4%，年終獎金發放1.5個月。長榮大學校長李泳龍表示，非常感謝董事會的支持及全體教職員工同心協力，近年來不論於招生或辦學績效蒸蒸日上，希冀透過實際行動感謝全體教職員工的努力。

長榮大學躍進2022年QS亞洲最佳大學排名351-400，晉升世界綠色大學前百大。(長榮大學提供)

長榮大學持續兢兢業業，積極突破少子化以及學校經營挑戰，學校穩健發展有目共睹，近三年註冊率平均達八成八，屢獲世界大學排名佳績並榮獲各項大獎，包括：躍進2022年QS亞洲最佳大學排名351-400，管理學院通過AACSB國際認證、資訊暨設計學院通過IEET工程及科技教育認證。更首度晉升世界綠色大學前百大行列，亦已榮獲亞洲企業社會責任獎綠色領導獎、行政院國家永續發展獎、第二屆國家企業環保獎銀獎及綠色行動獎各項殊榮，這些榮耀都是大家心血的結晶，值得與每一位教職員工分享。

長榮大學辦學獲肯定，近三年註冊率平均達8成8。(長榮大學提供)

李泳龍強調，除了創新學校特色，校方也重視師生、員工的健康與安全，讓師生以及教職員可以安心求學、工作生活，故持續精進校園安全設施，用最高規格標準為安全把關，除了設置車牌辨識系統、進行校園出入管制，同時成立夜間巡守隊並以電動車執行勤務，守護校區周遭安全之外也兼顧環保。此外還建置校安智慧監控中心，擴增校園安全重點區域的智能監控設備，大幅提升校內安全性並逐步完善AI智慧校園安全網路，以推動國際安全社區與安全學校雙認證，打造符合世界級標準的安全校園，WHO認可的「安全社區國際認證」為目標。

長榮大學與新加坡商韋能能源公司合作 鏈結國際綠能產業。(長榮大學提供)

李泳龍提到，長榮大學為能積極面對未來的挑戰，以及配合在地發展特色和產業趨勢，善用緊鄰沙崙綠能科學城之優勢，積極與中研院南院、工研院、台積電、OUTLET MALL密切研發、產學合作，加上成大將在此成立「新豐區」首座大型醫院及醫療服務創新園區，學校可發揮管理、健康科學、人文社會、資訊暨設計、安全衛生科學、美術等學院專業優勢，不但有助學生實習、在地就業，更能挹注企業及社區在人文、美學、職安、食安及健康管理等資源，共創產學雙贏。而除了致力於學校永續發展，更要與世界站在一起，推動環境永續，所以將聯合國永續發展目標SDGs及淨零排放Net Zero納入校務發展計畫與課程，期能讓學生四年後成為更好的自己，也具備讓世界更好的能力，共同努力邁向社會責任典範大學。