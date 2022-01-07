看到顏清標送醫住院 高金素梅「很心疼」曝近日碰面情形

台中第二選區投票進入最後倒數，國民黨候選人顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標疑因被問及母親祖墳問題、氣到血壓飆高送醫，引發各界關注。無黨籍立委高金素梅今(7日)在廣播節目中透露，早上看到新聞非常難過，其實這幾天有見到標哥，碰了面一下，他跟我說「睡不好」，也一直請他好好休息，事實上也非常理解他，這樣情況他怎麼睡得好。

高金素梅今接受廣播節目《千秋萬事》中談到，目前人在霧峰地區，早上看到新聞非常難過，因為標哥身體不舒服住院，原因是被問到祖墳有無違法，我覺得這次選舉已經毫無人性到一個極致，不僅僅抹黑，不僅國家媒體善用這樣機器抹黑造謠，連祖墳也不放過，選舉選到這樣讓我很心痛。

高金素梅指出，其實我要下來台中的當天、大概前三天見了標哥，碰了面一下，他跟我說他「睡不好」，一直請他好好休息，事實上也非常理解他，這樣情況他怎麼睡得好，「不管以前民進黨朋友或這些媒體人，就我了解很多人其實欠他人情，這時候會這樣無情、冷血的抹黑，他真的不曉得怎麼講，標哥本來就是一個不太願意跟人家討人情的人，就算他做太多事情幫大家，他不願意說，此時此刻更不會說這樣事情，除了我們自己人私下他會吐一下苦水之外，我今天看到新聞他生病不意外，因為前幾天他已經睡不好，才換肝過」。

另外，高金素梅表示，前幾天看到標哥時，其實他氣色不好，自己非常擔心，一直跟他說好好休息，這兩天讓我們來，他也不要操勞，「我剛剛聽孫子說現在血壓降了一點，因為是高血壓飆得非常高，所以緊急住院，目前狀況好一點 ，醫生希望他能留在醫院休養。」