正崴集團子公司森崴能源（6806）公告2021年12月及全年營收，受惠於台電離岸風電標案及年底主要工程完工認列，繼11月營收衝破7億元，創單月新高後，12月份營收再次刷新紀錄，翻倍成長來到14.18億元，累計2021年全年營收達43.34億元，年成長逾七倍，單月及全年營收雙雙創下歷史新高。

由於年底主要工程陸續完工認列入帳，11月單月營收甫創7.01億元新高後，12月營收倍增來到14.18億元，月增102.18%，年增1390.67%，連續兩個月營收刷新紀錄。

加上旗下100%子公司富崴能源以628.88億元得標承攬台電二期離岸風電統包工程（EPC）及五年運維合約，依完工進度比率認列工程收入貢獻，使得1-12月累計全年營收來到43.34億元，較前一年5.01億元，成長逾七倍，年增幅達764.52%。

富崴能源是台灣首家本土離岸風電統包工程（EPC）公司，2021年底甫與國際知名風機大廠Vestas（台灣維特斯公司）簽訂31支風機供應及維運合約，每座風機裝置容量為9.5MW，總裝置容量為294.5MW，將設有海上升壓站及岸上開閉站。

森崴能源另一子公司富威電力，提供綠電交易平台與ESCO節能、儲能裝置技術等全方位能源服務，協助南亞科、群聯、竹科半導體企業綠電轉供，橫跨科技、金融、服務、製造及電信業，用電場所超過50個電號的綠電服務經驗，供應太陽光電與陸域風電的複合式電力。目前市面上綠電供不應求，富威電力有母公司森崴能源多元的能源供應作為售電案源，是國內最專業的綠電售電業者。