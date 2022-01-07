全球第二大加密貨幣挖礦國「哈薩克」近日因民眾不滿當地液化石油氣價格暴漲，引發示威血腥暴力衝突。哈國政府為平息動盪局勢，5日宣布國家進入緊急狀態，切斷全國網路電信服務，導致比特幣全球算力（hashrate）急遽下滑逾10％。而聯準會釋出可能提前升息的消息，拖累比特幣從46000美元殺到41300美元，短線狂瀉逾10％。

blockcast.it報導，哈薩克政府為了鎮壓大規模動亂，切斷網路和手機通訊服務，促使全國網路大當機，同時對哈薩克的比特幣挖礦產業造成嚴重衝擊。

據劍橋替代金融中心發布報告指出，去年北京出重手打擊大陸虛幣挖礦後，哈薩克去（2021）年於躍升為全球第二大比特幣挖礦重鎮，僅次於美國。至2021年8月底，美國仍居全球算力霸主，市占率高達35.4%，而哈薩克則占18%排名第二。

研究機構The Block研究副總Larry Cermak 於6日發推文指出，比特幣有18%算力集中在哈薩克，當地斷網數小時內，全球算力也跟著狂降約12%。

聯準會（Fed）釋出提前升息消息之前，比特幣報價約46000美元附近震盪，但隨著Fed可能加速升息、縮表，不只全球股市暴跌，比特幣報價也跟著重挫， 截至台北時間7日中午12時22分為止，比特幣報41317美元，24小時內下挫3.9%，短線跌幅逾10%。