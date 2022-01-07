至於防疫計程車部分，北市共516輛，將在1月8、9日全數做PCR篩檢。（北市府提供／游念育台北傳真）

春節即將來臨，入境人潮不斷增加，今天更創下境外移入確診58例單日新高，台北市日前曾傳出防疫旅館群聚感染情形，北市啟動稽查程序，2周已完成164家防疫旅館的檢查，其中5家需要改進，台北市長柯文哲表示，將協助輔導改進，如不能改就退出，而這段期間住房率很高，達到85％。此外，北市防疫計程車司機也將全面PCR篩檢。

柯文哲表示，過去境外移入一天大約600人，最近一天就達到2000人，此外，柯也提到，很多人問7＋7要不要改，但不太可能，因為旅館、機票都訂了，如果改了天下大亂，而疫情變化太大，只能看要如何處理。

北市副市長黃珊珊指出，近期會完整稽查164家防疫旅館，目前有5家需要改進，將會做優先輔導。至於防疫計程車部分，北市共516輛，將在1月8、9日全數做PCR篩檢，駕駛可在上午11點至下午2點，自行前往大佳河濱公園車來速採檢。

黃珊珊說，至於防疫車輛篩檢，台北市共有20輛防疫巴士和30輛篩檢巴士以集5輛篩檢通用計程車，駕駛均打滿2劑疫苗，接下來也會要求打滿3劑疫苗。