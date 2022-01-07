大陸外交部發言人汪文斌。取自新華社

大陸外交部發言人汪文斌今天（7日）主持例行記者會。有記者提問，當前哈薩克國內局勢仍未完全穩定，包括俄羅斯在內的集安條約組織成員國已向哈薩克派駐維和部隊，請問中方對此有何評論？

汪文斌表示，中方注意到，哈薩克當局正採取一系列有力舉措打擊暴恐行為，維護社會穩定，中方支持一切有利於哈薩克當局盡快平息事態的努力，堅決反對外部勢力在區域製造社會動蕩，煽動暴力。作為兄弟鄰邦和永久全面戰略夥伴，中方願己所能向哈方提供必要支持，幫助哈方渡過難關。