哈薩克動亂 陸外交部：願盡其所能提供必要支持 16:332022/01/07 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 哈薩克斯坦總統宣佈全國進入緊急狀態。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人汪文斌。取自新華社 大陸外交部發言人汪文斌今天（7日）主持例行記者會。有記者提問，當前哈薩克國內局勢仍未完全穩定，包括俄羅斯在內的集安條約組織成員國已向哈薩克派駐維和部隊，請問中方對此有何評論？ 汪文斌表示，中方注意到，哈薩克當局正採取一系列有力舉措打擊暴恐行為，維護社會穩定，中方支持一切有利於哈薩克當局盡快平息事態的努力，堅決反對外部勢力在區域製造社會動蕩，煽動暴力。作為兄弟鄰邦和永久全面戰略夥伴，中方願己所能向哈方提供必要支持，幫助哈方渡過難關。 瑙塞達改口：支持立陶宛與台北設貿易辦公室 北韓因故無法參加北京冬奧 陸外交部：充分理解 #哈薩克 #哈方 #當局 #中方 #汪文斌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 哈薩克事態快速惡化 胡錫進：美國與西方搞的顏色革命 22:352022/01/06 兩岸 哈薩克流血大暴動 民眾怒了 不只因油價飆升 16:552022/01/06 國際 坎貝爾：習近平對外脅迫擴張、對內集權專斷 支持一中政策立場未變 09:372022/01/07 兩岸 俄媒：哈薩克陷動亂 暫停讓外國人入境 22:572022/01/06 國際 蔡明興獲臺北醫學大學名譽醫學博士學位 大力支持台灣生醫產業發展 16:272022/01/07 財經 哈薩克動亂 維安部隊對最大城市主廣場實施清場 03:592022/01/07 國際 哈薩克動亂釀8死317傷 總統向俄國領導安全集團求助 05:282022/01/06 國際 王毅：將任命外交部非洲之角事務特使 提供必要支持 10:372022/01/07 兩岸 中亞哈薩克陷緊急狀態 俄國派兵維和 04:102022/01/07 焦點要聞 美允合作應對中國脅迫 德聲援立陶宛 04:102022/01/07 焦點新聞 待疫情好轉 中國優先推動習近平訪韓 04:102022/01/06 話題觀察 兩岸熱門新聞 巴基斯坦軍方證實：購中國殲-10就為抗衡印度飆風戰機 - 兩岸 坎貝爾：習近平對外脅迫擴張、對內集權專斷 支持一中政策立場未變 - 兩岸 陸官媒嘲諷007特工惡搞視頻 英情報首長：感謝免費宣傳 - 兩岸 名家觀點》許維鴻：日本掉過的坑 中國經濟會繞過去 - 兩岸 習近平簽署共軍開訓動員令 殲20殲16對抗及多項演習曝光 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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