倒數兩天！ 藍營議員齊喊「罷免林昶佐」

台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案周日投票，藍軍與罷昶公民團體今首度合體造勢，更邀來兩度對戰林昶佐的在地前立委林郁方，外界好奇他是否在為補選鋪路，對此林郁方首度表態，強調自己不會再選舉，同時呼籲鄉親下架「人在立法院心在舞台上」的立委。

林郁方表示，自己雖然不會再選舉，但他希望可愛的萬華、中正區，能有較好的立委取代表現差勁的林昶佐，他在輔選罷昶上雖然出錢出力，但可以理直氣壯地對外說，在任何狀況下，他都不會再選立委。

林郁方說，林昶佐常常說，有個團體說他是最優秀的立委，連續6年表現第一，「但林昶佐你晚上睡覺的時候，把枕頭墊高點摸摸良心。」因為他認為林在外交國防委員會的表現最差，從未看過對方寫過跟外交國防有關的文章，也沒聽他在沒委員會講過專業的話。

「你不懂中正區，更不懂萬華區！」林郁方批評，林昶佐不懂人民要什麼，過去國民黨為選區做了很多，但對方卻將藍營講的一文不值，好像只有自己最勇敢、最愛台灣，但對方媽媽竟然在中國大陸工作，所以他認為有些人不是愛台灣，只是愛台灣的錢、喜歡人民幣。

林郁方說，萬華是一個台灣開發最早的地區之一，每條街道都有歷史文化，充滿對先人的緬懷，他認為人民應該要選出最好的民代，而非林昶佐這個「人在立法院心在舞台上」的立委，有空的時候就跑去高雄參加大港開唱，地方有廟會才湊一腳去唱歌、賣商品。 林郁方認為，這樣的人不是萬華要的人，不僅歌沒唱好工作也沒做好，想到時就和政府要預算弄大港開唱，還大筆大筆的要，是個謀求私利的立委，「6年給他卻表現如此，他應該要下台了。」所以他呼籲國民黨籍的議員、里長都該團結挺身而出，將對方罷免下台。