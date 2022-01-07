位居中亞經濟主導位置的哈薩克，國家人口數僅1,900萬，卻是世界最大的內陸國家。北、西部與俄羅斯接壤，兩國邊境綿延將近7,000公里長，是全世界最長內陸國際邊境。而又東南部緊鄰大陸新疆維吾爾自治區，包夾在兩大強國之間，有任何風吹草動都引發關注。

俄羅斯政治人物尤內曼(Roman Yuneman) 分析哈薩克抗議活動。

根據《今日俄羅斯》（RT）報導，分析了哈薩克暴動背後的主要原因，俄羅斯政治人物尤內曼(Roman Yuneman) 就指出，「這場抗議行動是哈薩克獨立以來規模最大的一次運動。」哈薩克人民由原先抗議液化天然氣價格上漲，示威活動延燒至今，民族主義崛起，人民怒火轉向長期把持大權的領導人納扎爾巴耶夫。

哈薩克是中亞最大的國家，也是俄羅斯控制中亞的關鍵。俄羅斯總統新聞秘書斯科夫5日才發言表示，堅信哈薩克政府有能力控制局勢，呼籲他國不要擅自介入。

哈薩克境內政局是否安定對俄羅斯至關重要，《今日俄羅斯》（RT）報導主要有三大關鍵。第一，拜科努爾太空發射場，這座位於哈薩克的也是世界第一座規模最大的航空發射地，由俄羅斯向哈薩克租借使用。而說道俄羅斯另一座剛啟用不久的東方太空發射場(Vostochny)，當初建造目的在於希望能減少對拜科努爾太空發射場的依賴，不過迄今為止僅用於發射無人任務，因此，拜科努爾對俄羅斯來說相當重要。

關鍵二，在防禦上，對俄羅斯極其重要的反彈道導彈試驗場(Sary Shagan)也位於哈薩克，它是歐亞大陸唯一用於測試反彈道導彈系統的地點。

事實上，居住在哈薩克的俄羅斯人口比例很高，這也成了第三大關鍵因素。光是俄羅斯人就占了哈薩克人口總數的18.4%，是除俄羅斯以外人口數最多的國家。長期以來，總統納扎爾巴耶夫致力於維護種族間的和諧，在差異中取得平衡，以防觸動這顆淺藏的未爆彈，這也讓俄羅斯手上握有把柄，使得哈薩克不敢踰矩。

尤內曼認為:「抗議活動不太可能演變成反俄行動，因為比起俄羅斯，哈薩克與中國之間的摩擦更劇烈。」並進一步指出:「雖然動亂局勢涉及全國，但街上抗議者中不見俄羅斯人，他們大都講哈薩克語。」