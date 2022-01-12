美國饒舌歌手肯爺(Kanye West)計劃今年後半年前往俄羅斯，除了尋求新的音樂合作和商業投資機會，這趟俄羅斯之旅最重要的目的就是與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)會面。

美國饒舌歌手肯爺(Kanye West)在一次訪談中自稱是「最年輕的普丁」。

根據《公告牌》(Billboard)報導，俄羅斯之旅預計待上很長一段時間，除了在當地舉辦他的首場演出外，還會與房地產大亨阿加拉羅夫(Aras Agalarov)進行商業往來。

肯爺的風格向來直言不諱，除了音樂作品鮮明的個人特色使他獲獎無數，每每釋出絕對獨領風騷。他曾是美國前總統川普(Donald Trump)的支持者，2020年，宣布與拜登、川普角逐美國總統選最後落敗。隔年，又宣布捨棄自己的姓氏，正式改名為''Ye''。接著又無預警傳出與「話題女王」金卡戴珊(Kim Kardashian)離婚消息，跌破眾人眼鏡。

風波、爭議層出不窮，如今，又宣布計劃下半年要前往俄羅斯與普丁會面。事實上，2020年，肯爺就曾在推特上發布一張照片，照片中普丁與對手進行柔道對決，普丁將對手重摔在地。不久之後，他又在一次訪談中自稱是「最年輕的普丁」，再次引發熱議。

Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again 🥋 pic.twitter.com/CuIRmEZiiq — ye (@kanyewest) September 16, 2020

值得注意的是，無論旅程是否順利出行，可能會引起美國「穆勒調查案」記者的注意。據《今日俄羅斯》（RT）報導，尤其曾在2018年相繼與川普和一名俄羅斯設計師見面，被專家分析為「俄羅斯情報的名智資產」。