美國最新民調，拜登總統支持度雪崩式下滑至33%，甚至低於川普卸任前的34%。拜登就職短短1年，已消耗掉幾乎所有光環，甚至有每況愈下的趨勢，美式民主難以因應疫情困境，與大陸呈現鮮明對比。

美每日感染數 逾陸2萬倍

拜登以有別於川普的「老派政治」風格當選，強調嚴謹、耐心、崇尚價值而非利益，但這些特色與承諾卻在不到1年內破產。阿富汗撤軍荒腔走板，量化寬鬆以鄰為壑，就連川普最為人詬病的防疫，拜登上任後也只是更為惡化。在有疫苗與新藥的情況下，美國2021年確診死亡人數高於2020年，幾乎可以說是「還川普公道者必拜登」，難怪川普有底氣痛批拜登當選是「國家的災難」。

美國在1月10日創下單日感染143萬人的史上新高紀錄，但拜登政府依然不封城、不停課的淡定，表示對於防疫已是棄守狀態。白宮首席防疫顧問佛奇坦率指出，「大概每個人最後都會感染Omicron變異株」，美國現在只能期待疫苗能夠減輕重症比例，讓社會與病毒共處。

說拜登防疫比川普做得更差，可能過於結果論，比較中性的說法是，拜登也無能為力。美國聯邦與州的權力分立，憲法對個人自由的保障，讓政府根本沒有足夠的權力去根絕病毒的傳播；既然做不到清零，藉由「大家都感染」來達成群體免疫，就是任何一位美國總統不得不的選項。

大陸管控疫情與美國成鮮明對比，最新7日平均數，美國平均每日染疫人數是80萬3647人，大陸為172人；美國平均每日確診死亡人數1961人，大陸為0。以大陸人口是美國4.3倍來換算，則美國每日感染人數，約是大陸的「2萬倍」。

有人懷疑大陸數字的真實性；數字可以懷疑，但大陸工廠快速復工、出口大幅增加則無法懷疑，台灣對大陸出口與獲利提高也無須懷疑，大陸境內大多數人生活維持正常，同樣無法懷疑。

那麼，擁有14億人口，2萬2000餘公里的陸地邊境線，何以越南、蒙古、俄羅斯等鄰國都有明顯疫情，大陸染疫率卻能低到令人難以想像？答案在於，大陸的執行力。

在歷經武漢的教訓後，現在大陸只要察覺疫情的任何風吹草動，就會選擇「長痛不如短痛」，以鐵腕立即切斷病毒可能的傳染路徑。目前大陸有數座城市，上千萬人口處在封城的狀態；固然封城的許多措施影響到一般人民的民生需求，若在美國很可能通不過憲法檢驗，但從結果來看，的確達到阻止疫情傳播的效果。

陸封城穩疫情 疫苗贈友邦

如果說冷戰時期的美蘇對抗，是霸權的搏鬥，那麼現在的中美競爭更多是階級的鬥爭。美國就像是壟斷資本的地主，希望中國大陸永遠停留在「廉價勞動力」的佃農狀態；但北京希望為自己的人民保留更多的勞動所得，不要永遠為別人作嫁。

資本家的剝削是人性，勞動者的反抗也是人性，勝負只在勞動者是團結起來，還是被各個擊破。美國一直以「自由世界的領導者」自詡，認為美式民主可以作任何國家的榜樣，但在疫情時代，美國的光環已經不再耀眼，人們清楚發現，美國其實是把自己的問題，轉嫁成為全世界其他國家的負擔。

為了防範疫情，美國加購了總需求倍數的疫苗，讓每一位美國人民有3、4種疫苗品牌可供選擇，排擠窮困國家的疫苗需求；美國政府不斷舉債以現金紓困，再放任美元貶值以達到「財政赤字貨幣化」，讓所有持有美元的國家，共同為美國政府分攤債務。

美國通膨率飆到40年新高的7%，意即美元貶值了7%，也就是說各個國家的外匯存底，價值縮水了7%，這是疫情下美國「以鄰為壑」的一個顯證，讓世人對「美國優先」有更深一層的理解。

另一方面，疫情也凸顯了大陸的貢獻。大陸穩定了內部疫情，讓「世界工廠」能夠繼續為全球經濟運轉；中國大陸研發的疫苗，除了自行使用，也捐贈給其他國家，其能以常規冰箱保存的特性，對於落後國家更有幫助，也有效的防範重症與死亡。

在中美制度的競爭中，疫情證明了中國大陸是「Give」，而美國則是「Take」；西方式民主不是所謂「歷史的終點」，我們都必須學習謙卑。