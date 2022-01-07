中央流行疫情指揮中心今宣布，縮短第3劑時程為12周（84天），對此，台北市副市長蔡炳坤指出，北市在8日額外開放預約系統，凡符合滿12周的民眾或可接種第1劑或第2劑，而下周一、二為周期性預約時程，也將如期開放預約系統，市民都可把握時間預約。

蔡炳坤說，因應第3劑疫苗施打間隔時間從原本5個月縮短為12周，考量許多台北市民符合施打資格，因此8日加開一天北市疫苗預約系統，時間從早上9點到下午5點，可預約10至14日接種，只要符合資格都可上網預約。

此外，蔡炳坤表示，第3劑縮短為12周84天，根據統計，台北市符合資格的市民為10月15日已經完成兩劑疫苗接種的有57萬人，明天就有資格來做預約，而截至1月6日為止，已接種第3劑約有3萬人，因此，剩下54萬人達到可預約接種門檻。

他強調，8日雖加開一天北市疫苗預約系統，但下周一、二周期性預約時間仍不會受到影響，民眾仍可上網預約。