揚秦國際企業（2755） 公布2021年12月及第四季自結營收，去年12月營收為1.54億元，年增17.12％，月增9.23％，締造單月歷史新高。去年第四季營收為4.28億元，年增8.54％，季增15.13％，同創單季營收歷史新高。累計去年全年營收為15.62億元，年增5.47％，續創年度歷史新高。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，2021年受到新冠肺炎本土疫情衝擊，營運主力的麥味登有近半年禁止內用，加盟創業市場也受阻，但憑藉著本土疫情前的穩健發展及開放內用後的快速復甦，全年營收仍能突破疫情限制，逆勢成長。

卓靖倫表示，去年九月本土疫情趨緩，營收開始觸底反彈，十月放寬內用禁令後，餐飲業逐漸緩步復甦，揚秦旗下各品牌第四季的營運表現已回歸正常，麥味登早午餐門市的內用人潮再度出現滿座的景況，來客量與客單價都有提升，而隨著天氣轉冷，炸鷄大獅進入銷售旺季，節慶商機同時拉高買氣，雙品牌第四季營收皆開出紅盤。

展望後市，原物料價格漲勢未停，持續墊高食材及營運成本，而Omicron變種病毒已突破國境防線，步步進逼社區，掙扎求生的餐飲業仍處在疫情與通膨的雙重壓力下。卓靖倫表示，面對未知的疫情，各門市將加強防疫工作，嚴陣以待。揚秦各品牌也將加速數位轉型以迎戰新常態。截至目前，麥味登總店數865家，炸鷄大獅海內外店數63家。