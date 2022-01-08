大陸國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅8日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，就醫是人民群眾的剛性需求，提供正常醫療服務是醫療機構的天職。

孫燕紅說，近日，西安孕婦流產等事件引起社會高度關注。事情發生後，孫春蘭大陸副總理專門召開會議，強調堅持人民至上、生命至上，決不能以任何藉口推諉、拒收患者。

孫燕紅表示，疫情發生以來，大陸國務院聯防聯控機制三令五申，要求在做好疫情防控工作的同時，必須保障好正常的醫療服務，對於有就醫需求的群眾，尤其急危重症患者應當及時有效救治，不得推諉拒診，對於血液透析患者、腫瘤放化療患者以及其他需要維持定期治療的，以及孕產婦和新生兒等特殊群體，要指定醫療機構切實保障連續的醫療服務，對老年等群體的慢性病，社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院等要做好簽約服務，必要時做好上門送藥等，不得以疫情防控為由停診、拒診或延誤治療。同時要求醫療機構設立好緩衝區域，對未排除新冠病毒感染的患者，要在做好防護的基礎上做好救治，排除新冠肺炎後轉至普通病房。

郭燕紅指出，西安的一些問題反映出在保障人民群眾正常醫療服務過程當中，工作還是落實得不實、不細、不嚴，沒有壓實責任，有一些工作沒有落實到位，致使在疫情期間有一些人民群眾就醫的通道不通暢，目前陝西省委省政府也成立了聯合調查組，對西安孕婦流產事件進行了聯合調查，並進行了相應的處理。同時陝西省也採取了一系列的措施，進一步優化就診的流程，壓實各方責任，暢通各個環節，不斷改進工作，保障好人民群眾的醫療服務的需求。國家衛健委也在全國層面，對其他省份要求大家要舉一反三，汲取教訓，在未發生疫情的時候就要做好周密的工作方案，確保在疫情發生期間人民群眾正常醫療服務保障工作不受任何影響。