桃園機場群聚感染逐漸擴大，中央流行疫情指揮中心8日證實，2名在桃園機場負責手推車的工作人員快篩呈現陽性反應，桃機疫情前進指揮所指揮官王必勝宣布，擴大核酸檢測（PCR）所有桃機第一線人員，8000多人必須9日檢測完畢。王必勝深夜發文感慨，「以前到這裡都是出國回來，從沒想過會在這裡有任務」。

王必勝臉書發文說明桃機目前的採檢進度與急迫性，兩天要完成8000多人檢驗，釐清是否還有已經存在的確診者。王必勝也透露，8日晚間與專家諮詢小組召集人張上淳討論完後，馬上回到行李轉盤現場再查看廁所及工作人員動線，看能否找出蛛絲馬跡，判斷感染相關狀況。他說，「看到熟悉的7、8號行李轉盤還蠻感慨的，以前到這裡都是出國回來，從沒想過會在這裡有任務。」

以下為王必勝臉書全文

於二航廈，結束今晚的採檢。

桃機一線人員全面普篩PCR的任務有急迫性，交辦下來當天馬上開始，到明晚要完成8000多人檢驗。桃機的單位非常多，班別也很複雜，感謝員工積極的配合，也謝謝聯新醫院的幫忙。明天兵分三路，由聯新、部桃、敏盛分別負責，希望順利完成檢驗，釐清是否還有已經存在的確診者。

晚上與張召集人討論完，馬上回到行李轉盤現場再看看廁所及工作人員動線，看能否找出蛛絲馬跡，判斷感染相關狀況。看到熟悉的7、8號行李轉盤還蠻感慨的，以前到這裡都是出國回來，從沒想過會在這裡有任務……

休息，明天再戰。