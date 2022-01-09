台中市衛生局統計截至8日下午6時接種超過7400人，其中，以太平區衛所326人最多。（馮惠宜攝）

受國內疫情衝擊及第三劑接種間隔縮短影響，台中市8日接種人潮擠爆各接種站，29區衛生所及合約醫院共加開40診次及6處假日接種站，截至下午6時接種超過7400人，其中，文心森林公園接種約1000人榮登最熱門站點，而29區衛生所平均接種數約150人，以太平區衛所326人最多。針對各接種站點人潮擠爆亂象，台中市長盧秀燕9日上午將針對追加劑接種方式做出說明。

中央流行疫情指揮中心7日緊急宣布，新冠疫苗追加劑（第三劑）縮短時程，由與第二劑間隔20周縮短為12周，台中市衛生局也在8日、9日兩天於29區衛生所及合約醫院共加開40診次及6處假日接種站為合乎規定民眾進行接種，未料8日各衛生局及外展站點都傳出人潮擠爆亂象。

衛生局表示，楓樹里活動中心原估計約100至150人，一早就湧進500多人，衛生局立即加派醫護人力前往支援；原訂下午1時開打的文心森林公園，中午過後就出現千人以上人龍，接種量較上周同期暴增5至6倍以上，現場由2名醫師及6名護理人員負責接種；東協廣場接種數也比上周同期成長3.5倍。

台中市衛生局統計截至8日下午6時接種超過7400人，其中，文心森林公園接種約1000人為最熱門站點、東協廣場700人居次、楓樹里活動中心519人、樂成宮339人；而29區衛生所平均接種數約150人，以太平區衛所326人最多，另沙鹿區衛生所8日晚間也開設夜診提供莫德納接種。

衛生局指稱，9日上午石岡區衛生所持續加診接種莫德納疫苗，下午東協廣場、家樂福西屯店及中清店則提供BNT疫苗；另為紓解文心森林公園接種人潮，衛生局已規劃9日下午由2名醫師及6組護理人力進駐提供服務並限量莫德納疫苗600人，號碼牌發完為止，詳細資訊請參閱衛生局網站公告。

衛生局表示，除假日接種站外，台中市417家合約所提供BNT疫苗、30區衛生所及合約醫院提供莫德納疫苗、40家合約院所提供高端疫苗及21家醫院開設AZ疫苗門診，各院所接種門診資訊已公告於台中市政府衛生局網站歡迎民眾查詢並預約接種。