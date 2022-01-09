立委林昶佐罷免案投票9日舉行，民眾依序在投開票所門口排隊，等待選務人員引導入內投票。(劉宗龍攝)

台北市第5選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案今投票，早上陸續有人潮湧入218個投開票所，有選務人員指出長者投票較多，年輕人偏少；選委會表示，截至中午12時，全區投票率為2成。聽聞投票率不高，中廣董事長趙少康忍不住直言，「我自己都恨不得是中正、萬華選區的公民，可以去投寶貴一票。」

罷昶日天氣晴朗，不少人認為投票率應會衝高。台北市選舉委員會指出，截至上午9時30分投票率約為8％，截至中午12時投票率約2成。

有選務人員指出，和四大公投比較起來，今天上午投票現場並不多人，目測發現老人家居多，較少年輕人；萬華區則有選務人員附和，表示確實長者較多。

對此，趙少康今天(9日)在臉書上發文表示，「有票當投直須投，莫等無票空悲嘆」。中正、萬華選區及台中二選區的朋友們，今天天氣不錯，是適合投票的日子，下午四點前請快去投票！

趙少康指出，聽說到中午時的投票率不高，尤其中正、萬華區的投票率，只有公投時的一半，這樣實在太低。請不要放棄自己決定未來的機會！他更直言，「我自己都恨不得是中正、萬華選區的公民，可以去投寶貴一票」。

網友們也留言回應趙少康，「好兆頭，太陽出來了」、「萬華人，要抓住能重新幸福的契機啊」、「北中大團結，台灣人民勝利」。