疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今公布新增一名案17467為北市防疫計程車司機確診、Ct值30，台北市副市長黃珊珊表示，防疫計程車司機曾發生咳嗽狀況，已要求公運處，只要有症狀就須通報車隊且不得載客。

黃珊珊表示，防疫計程車司機疑似有咳嗽症狀，但因為很輕微，所以不以為意；北市已要求公運處，只要防疫計程車司機有症狀就得跟車隊通報、不得載客。

北市衛生局專委歐佳齡表示，案17467和太太同住，已匡列居家隔離，而1月8日曾載1名乘客，其他還會再往前推7天，做進一步了解，而Ct值較高，懷疑是舊案，中央會再做第二次篩檢，來評估是否為舊案。

黃珊珊說，北市近日要求500多台防疫計程車，至大佳河濱公園「車來速」篩檢，每周篩檢一次，因此在篩檢時發現此個案，Ct值大約30，8日晚間獲報後就一直找人，但由於對方填寫的通知地點不太正確，所以花費一段時間。

黃珊珊指出，目前已找到人，可能留下的地址是搬家前的資料，也已了解曾載過幾位客人，針對客人做採檢，目前也先匡列家人。

至於個案屬台北市或新北市？是否為舊案？黃珊珊回答，因尚未調查完畢因此不做任何評論，而個案Ct值雖不低，但畢竟是防疫計程車司機，仍擔心有和客人接觸的問題。