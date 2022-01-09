中壽表示，成為開發金(2883)100％持有子公司後，將持續與集團其他子公司協同合作，運用跨售、大數據分析等策略，並持續擴大數位化應用及拓展銷售通路，並深化集團的「ABCDE」5大策略。另外，響應結合永續環保及社會創新的「奉茶」行動，成為循環減碳100+倡議企業唯一保險業者，結合健康、環保與社會議題，在雙北、花東觀光地區及單車行經路線設置奉茶據點。

中壽在桃竹分公司斥資打造嶄新客服中心，建置全新的業務員訓練中心，透過擴增實境(AR)、互動電子白板、雲端串流等數位應用，以結合壽險專業的沉浸式教學，包括講師授課時，內容同步出現至教室電視牆及學員的行動載具上，也能在分組報告時利用無線串流，將各組資料分享至電子白板及電視牆，協助新世代人才能夠熟悉並善用各項行動載具與數位工具，不僅讓培訓過程更加有效率，也有助業務員未來接觸客戶時，能夠產生好感與信賴。

中壽持續與開發金其他子公司協同合作，運用跨售、大數據分析等策略，並擴大數位化應用及拓展銷售通路，提供更符合民眾保障需求的商品及服務，深化集團的「ABCDE」5大策略，包括：Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（卓越雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行），期能成為業內標竿。

此外，推動環境永續一直是中壽規畫ESG策略時關注的重點，除了響應行政院環保署「全民綠生活」的友善環境生活方式，在公司內部推廣減塑行動。中壽總經理黃淑芬表示，此次與原點社會企業合作，將源自於台灣農業社會的奉茶文化與現代科技結合，透過「奉茶行動」APP搜尋鄰近的免費奉茶站裝水，打造飲水共享地圖，便利、減塑又健康，更傳遞了暖暖的古早人情味。此行動概念深獲行政院唐鳳政委及環保署推薦，推動迄今獲得近20萬人次響應，並減少約25萬支廢棄塑膠瓶。

為響應聯合國「永續發展目標(SDGs)」，中壽於保險本業中推動綠色服務流程，包含 E-notice、E-service、電子保單及行動投保，間接降低對環境造成的影響，並透過CDP氣候變遷評比(Carbon Disclosure Project CDP)，揭露溫室氣體管理與減碳成效，達成集團2045年全資產組合淨零碳排承諾。