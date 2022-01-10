「年輕有夢、踏實逐夢！」台中市后里區鄉親翁鈺鈞，參加電視台舉辦的「勇闖紅人榜」歌唱比賽。市議員陳本添說，她經過長期的比賽，不僅過關斬將，比賽期間還面臨「大魔王」的力挑，她以多才多藝的才華及表演，展現她平常辛苦的練習勇闖紅人榜20關，不僅是后里人的驕傲，更是台中之光。

陳本添說，要參加勇闖紅人榜，須先經過初步的試鏡後合格者，才到節目中進行歌唱大賽。每集節目中，分為偶像組、青春組，採每週踢館賽，每組每次三位參賽者在節目中進行歌唱比賽，每次都將選出一名優勝者，獎金採累積制，每關有獎金5000元，中途失敗累積獎金折半，連續衛冕20關，可獲得獎金10萬元。

陳本添指出，他特和立委楊瓊瓔、后里區長賴同一、墩南里長陳輝等地方各界，一起到台北為后里的鄉親翁鈺鈞加油，真正不簡單勇闖紅人榜20關，每次要硬戰五場，靠著她的才華及毅力總算過關斬將成功通過最後一關20關，不僅是后里人的驕傲，更是台中市的光榮！