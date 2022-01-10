新北市教育局溫馨助學圓夢基金成立16年，獲捐助2億2840萬元，補助3411名卓越清寒學子。今年首度對近5年受補助的12名學生追蹤並拍攝微電影，國小5年級起就獲補助的永平高中高二生宗欣樺表示，有圓夢基金挹注讓自己專心讀書，也讓身兼籃球校隊隊員的她，不用擔心沒錢換球鞋，她非常感謝。

新北市副市長劉和然副表示，每年圓夢基金支出約1500萬，讓捐助款項發揮極大效益，創造孩子無限可能，今年首度對近5年受補助學生追蹤，給予關懷並提供相關資源，也了解到受補助學生多數穩定學習並有少數已就業，其中還包含連續補助8年的學生，在徵得學生同意後，教育局安排紀錄片微電影教育專案，希望讓生命影響生命的故事延續下去。

教育局今在市府舉辦微電影發表會，此次微電影以受補助的12名學生為主題進行拍攝，其中永平高中籃球校隊成員宗欣樺表示，爸爸曾開過心臟手術，開簡餐店又碰上疫情，家中經濟窘況，若沒有圓夢基金補助，她就得外出打工，有了補助金，她練球的裝備就不需節省用，畢竟球鞋耗損快，現在不用擔心太多，她非常感謝。

明志國中的周曉玥分享自己擔任環保志工助人的生活，並表示將來想要從事影片剪輯工作，相當支持這個微電影拍攝專案；就讀淡江大學日文系的楊茜蘭說，很感謝清水高中的老師告知獎學金訊息，自己在申請後用獎金報名參加考前語文衝刺班，考上大學後現已能用流暢日文對話。

此外，拍攝專案也結合新北市學校教育課程，由莊敬工家影視科的學生為各年齡層得獎學生撰稿、拍攝及剪接，以教育傳遞正向能量。

教育局指出，圓夢基金一年約補助200多名學生，捐助對象為設籍本市就讀國內公立高中職、國中小的卓越清寒學生，獎助費用包含學雜費及生活費，每學年度國小階段獎助4萬8000元，國中階段獎助5萬7000元，高中職階段獎助8萬7000元。

教育局長張明文表示，新北市不僅提供孩子需要的友善校園環境，讓學生安心就學，更進一步在每一個機會中引導孩子以正向態度面對，讓生命散發美好的影響力。很開心看到圓夢獲獎學生們懂得在逆境中不放棄希望並且感恩師長社會，教育局會持續透過公私協力陪伴孩子以自己的節拍，演奏獨一無二的勇者之歌，迎向心中光亮的前方，擁夢飛翔。