基富通在成立5年後，2021年已確定告別虧損年代，基富通自行結算2021年每股盈餘2.24元並已彌補過去累積虧損。

基富通董事長林修銘10日表示，基富通去年底時自結稅後盈餘1.3億元，每股盈餘2.24元，而且從去年開始，每月皆出現盈餘，到去年10月時，已打掉之前累積虧損。目前基富通基金資產規模已超過800億元，5年之內客戶更逾21萬人，其中定期定額（RSP）人數有11萬人，一年扣款266億元，年增77％，參與「好享退」資人仍有 6.6萬人持續扣款中；至於「好好退休」在去年9月上架目前有2萬人。

基富通未來營運展望，林修銘指出，由於基富通大股東是集保結算所，屬於半官方單位，非以盈餘為目的，在財務穩定的基礎之下，開始要做些教育推廣，讓基金觀測站資訊更透明，讓投資人對基金產業更信任，甚至未來期待集保、基富通和同業鉅亨、中租投顧等一起來推廣共同基金。當基富通財務自主之後，基富通每年將提撥一、二千萬元作基金產業教育推廣之用，這即是基富通的企業社會責任及使命，並期待有更多的年輕投資人參與基金投資。