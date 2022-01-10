過年就衝這一波，百貨聯合各大銀行，推出最強新春回饋，滿1萬元以上回饋4％起，還可扣抵點數換購AirPods Pro、Dyson V11等熱門好禮；此外為迎接金虎年，美妝、服飾也限定推出虎年款版本，讓新春一開始就紅運亨通。

新光三越聯手12大指定銀行，推出「新春卡利HIGH」活動，將於1月13日至2月20日登場，單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子贈品禮券；若使用skm pay綁定指定信用卡，消費單筆達3000元即再加碼1%、最高7%回饋，電商平台skm online線上消費一樣可累計。

新光三越ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露50ml虎年限定版，3980元。（新光三越提供）

此外，歡慶skm points上線，今年新春卡利HIGH首度加碼送點數，如活動首7日刷卡單筆3000送2000點、滿1萬送5000點，另扣skm points 100點，就能用市價82折買到AirPods Pro、Dyson V11無線吸塵器、象印STAN微電腦熱水瓶、OSIM香氛潤肌寶等好禮。skm points更能周周扣10點抽智慧電車、百萬賓士車，並能在1月18日早上10點起，於APP扣50點加1000元搶先預購新光三越「我不是胖虎」初一福袋。

新光三越各大美妝、精品、服飾配件等也紛推出新春限定款，虎年限定推薦，如ESTEE LAUDER、LANCOME、BOBBI BROWN等皆推出虎年限定版。

新光三越東京芭娜娜Tokyo Banana 8入蛋糕禮盒，可用skm points加價購兌換。（新光三越提供）