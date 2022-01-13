迎接虎年，遠傳將送出總價值千萬元紅包好禮，活動將自本月15日起，只要參加新春紅包抽獎活動，申辦指定資費手機最高加碼折8888元，遠傳獨家三星旗艦新機Galaxy S21 FE 5G、iPhone 13全系列及多款熱銷5G機款，最低只要0元即可帶回家。

新春紅包抽獎活動自1月15日起至2月28日，消費者不但有機會獲得只送不賣的遠傳虎年新春紅包袋，還有機會抽中666元、888元、1688元、還有最高8888元的手機加碼折價券，針對vivo、Sony、ASUS、小米、以及OPPO五大品牌指定機款，另有指定品牌獎最高1688元折價券，凡申辦遠傳心5G月付999以上資費即可使用。

搶攻新年換機潮，遠傳針對多款熱門5G手機推出加碼折價券0元起好康，包含iPhone 13全系列、vivo V23系列、小米 11T系列、ASUS ZF8系列、OPPO Reno6/6Z、Sony Xperia 1 III/5 III等；本月甫登台的遠傳獨家Samsung Galaxy S21 FE 5G，更強勢推出總價超過8000元的6大獨家上市好禮，即日起至2月28日，搭配5G資費即送遠傳特製限量版33W PD快充（價值1090元）、遠傳friDay影音30天暢看優惠、新戶享Google Play購物金150元、舊機換新機加碼折2000元、VIP續約5G 1399以上資費再折3000元（簽約30/36個月）、還可享加購Galaxy Watch 4系列現折2000元。