網球球王喬柯維奇（Novak Djokovic）10日在澳洲的簽證之爭勝訴，獲得法官當庭釋放，激怒了許多澳洲人。墨爾本當初熬過6度封城，總計262天，防疫最嚴格的時候連一些本國人都回不來。澳洲現在單日新增10萬病例，沒打過疫苗的喬柯維奇得以「破防」長驅直入，踏過了他們近兩年來苦心建立的壁壘。

《時代雜誌》分析指出，澳洲防疫嚴格程度是可以和北韓相較的，為他們贏得「澳大利亞堡壘」的綽號。即使他們在疫苗方面起步較晚，仍然很快衝到92%完整施打率（16歲以上）。這可能是澳洲人不爽喬柯維奇的原因之一，這位世界球王打從一開始就不接受疫苗，在最後一刻出示「醫療豁免」試圖入境參加澳網。Omicron變種病毒大舉入侵之下，澳洲的醫療資源正遭受嚴酷考驗。

喬柯維奇到達機場幾小時之後被取消簽證，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）隨即推文表示：「規定就是規定，特別在事關我們國家邊境的時候。」網友看了不禁吐槽：你又不在對方出發之前先對他講？果然法官5天之後也是以此駁回取消簽證的命令，因為邊境官員沒有給予喬柯維奇合理的處置機會。

這件事讓澳洲政府大失顏面，因為喬柯維奇被拘留的那家飯店，讓澳洲對待難民的不當政策再度登上國際版面。《紐約時報》直言澳洲境管嚴格，這次卻讓人看見他們內部的行事紊亂與政壇的暗潮洶湧。澳網總監泰利（Craig Tiley）抱怨他接到的資訊前後矛盾，他每周都跟內政部談話，但是每周狀況都在變。或許正如英國名將莫瑞（Andy Murray）所說，此事對網球沒有幫助，每一個牽涉其中的人都沒有好處。