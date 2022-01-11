國民黨前立委龐建國墜樓身亡 生前曾連喊3次「不公不義的台灣」

前國民黨立委、文化大學教授龐建國，11日上午7時許，驚傳從內湖路三段住家處墜樓，民眾發現嚇得趕緊報警，警消獲報到場發現他已當場死亡，享年68歲。

龐建國的主播妻子邱秀珍當時在家中，直到接獲警方通知，才知道發生意外，難過地泣不成聲，警方鑑識人員到場採證，以釐清龐確切的墜樓處等跡證。

龐建國走文化大學的學生透露，龐今天凌晨4時許，在學生群組中連傳數筆「不公不義的台灣我生不如死」的訊息，還有人回覆安慰老師，沒想到上午竟得知噩耗。

據了解，龐建國生前罹患癌症，不排除是久病厭世輕生，或是近期一連串公投、罷免、中二補選等選舉結果，對他的情緒造成嚴重打擊。不過，詳細的案發原因仍待警方調查，並將報請檢察官相驗釐清死因。

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