阿里山國家森林遊樂區是享譽國際的旅遊景點，除了耳熟能詳的日出、雲海、森林、櫻花、鐵路等的美景外，巨木群棧道也是遊客必探訪的景點之一，林務局嘉義林區管理處為有系統管理遊樂區內巨木健康與安全，委託國立嘉義大學團隊進行調查，研究結果還發現紅檜巨木嫁接成合併木之特性，也推估巨木群棧道紅檜巨木最大的樹齡1515年，與原先以樹圍計算推估出來的樹齡有極大落差。

阿里山曾為台灣三大林場之一，區內有豐富的檜木森林資源，歷經伐木年代後，現今的阿里山已蛻變成重要的保育及旅遊勝地，國家森林遊樂區內除了香林神木、千歲檜是遠近馳名的巨木外，還有36株胸徑超過1公尺以上的大樹矗立在巨木群棧道兩旁。

除了巨木的健康與安全，嘉義林區管理處也針對巨木樹幹變異形成原因及巨木實際樹齡進行探討，一併委託嘉義大學團隊進行3年調查及研究，從實地觀察、目視評估、無人機拍攝、攀樹、鑽取樹芯、最後將所蒐集的資料進行檢測分析，發現紅檜演化的過程中為適應逆境環境，發展出淺根及寬廣根盤的特性，且新生的小苗易與鄰近紅檜根盤合併，以獲得生存的優勢，進而形成合併木的現象，持續生生不息的繁衍。

林務局為進一步確認此推測，請團隊再以DNA分子遺傳技術進行檢測，確認與推測結果一致。所以數十人合抱的巨大紅檜，可能內藏著紅檜老、中、青家族共同生長的結果，顛覆了過往人們對巨木樹齡的認知。

林務局表示，研究也利用生長錐鑽取樹芯取樣，再以儀器進行分析，藉以推估樹齡。針對阿里山國家森林遊樂區44株巨木樹齡推估，最知名的水山巨木、香林神木、千歲檜樹齡推估分別為1081年、626年及821年，最高齡的紅檜是巨木群棧道編號2號巨木，樹齡1515年，最年輕樹齡為巨木編號35號，樹齡為116年。

不過林務局也指出，樹芯取樣因為會受到紅檜巨木中空腐朽以及生長錐鑽取樹芯最大長度之限制，難以推估到最精確的樹齡，但此方法仍為相對可靠的科學技術。

為了解巨木健康情形，研究團隊也以攀樹近距離觀察方式詳細檢視每一株巨木，並據以評估巨木安全分級與訂定監測頻度，並且以表格建立每株巨木的基本資料，提供工作人員監測使用，落實巨木管理，提供民眾安全優質的森林遊憩環境。

另一項有趣的發現是，本研究也分析過去氣候變遷對於紅檜巨木生長的影響，透過巨木樹輪的歷年生長寬度，對照近百年台灣氣候的變化，結果發現氣候暖化現象與巨木樹輪寬度變異成正比，可見巨木的生長確實也受到暖化影響。