大陸住房和城鄉建設部住房保障司負責人潘偉11日在新聞發佈會上表示，在提升住有所居領域的公共服務保障水準方面，要加大金融、土地、公共服務等政策支援力度，擴大保障性租賃住房供給，預計「十四五」期間，40個重點城市初步計畫新增650萬套（間），預計可幫助1300萬新市民、青年人等緩解住房困難。

此外，潘偉表示也將針對城鎮老舊社區居民的住房改善需求，提供創新金融支援方式，落實閒置土地利用、存量房屋用途調整等政策，加快形成推進城鎮老舊社區改造的政策機制，預估「十四五」期間，將基本完成2000年底前建成的、約21.9萬個城鎮老舊社區的改造任務。

同時也將繼續實施多種手段擴大住房公積金制度覆蓋範圍，讓更多就業群體享受住房公積金服務；優化使用政策，支持繳存人租購併舉，解決基本住房問題；提升服務標準化、規範化、便利化水準，推動建設智慧住房公積金。