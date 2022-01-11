嘉義縣長翁章梁與立委蔡易餘、體育署組長呂忠仁、體育總會會長葉政彥、中華奧會副主席蔡賜爵等人一起宣布民國111年全民運籌備處成立。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁與立委蔡易餘、體育署組長呂忠仁、體育總會會長葉政彥、中華奧會副主席蔡賜爵等人一起宣布民國111年全民運籌備處成立。（呂妍庭攝）

今揭牌儀式上，嘉義縣舞蹈運動委員會帶來精采競賽示範表演。（呂妍庭攝）

今揭牌儀式上，嘉義縣舞蹈運動委員會帶來精采競賽示範表演。（呂妍庭攝）

今揭牌儀式上，嘉義縣舞蹈運動委員會帶來精采競賽示範表演。（呂妍庭攝）

《太陽之都》主唱楊肅浩是新生代台語民謠歌手，歌詞交織台、國、英、鄒族語等，別有韻味。（呂妍庭攝）

嘉義縣承辦2022年，民國111年全民運動會，相關賽事將於10月8日至13日在嘉縣盛大展開，今全民運籌備處揭牌典禮上，吉祥物Miss Q和Mr.Q「太陽Q寶寶」首度曝光，節奏輕快的主題曲《太陽之都》也首度放送、傳唱，將以「發光在嘉義」主題訴求，迎接全民運的到來。

今縣府在希望之樹下舉行全民運籌備處揭牌典禮，除吉祥物太陽Q寶寶搶先亮相、主題曲放送，嘉義縣長翁章梁在會中也頒發幹部聘書，宣告籌備處正式成立，並特別感謝體育署給嘉義縣機會承辦全民運，表示嘉義人身分證字號Q開頭，所以吉祥物也是Q寶寶，代表嘉義不輸人的Q精神。

翁章梁說，全民運「照起工」籌備中，嘉義人以辦喜事的心情歡迎全國好朋友來作客，一起為長期訓練的選手喝采，主題「發光在嘉義」，就是希望來比賽的選手都能感受在地熱情，在賽場上發光發熱，吃、住都會好好招待，人情味一定不會少。

體育署組長呂忠仁說，兩年一度全民運是台灣6大綜合性賽會之一，屆時會有1萬多位選手來到嘉義，尤其嘉縣從籌備處揭牌儀式已展現嘉義人的活力與熱情，有信心嘉縣會把111年全民運辦得有聲有色。

今揭牌儀式上，嘉義縣舞蹈運動委員會帶來精采競賽示範表演，包括13歲以下單項雙人舞、單項單人舞、團體隊形舞等，小舞者演繹專業競賽，舞姿有力又不失曼妙。至於全場最大亮點就是吉祥物Miss Q和Mr.Q，以及主題曲《太陽之都》演唱，主唱楊肅浩是新生代台語民謠歌手，歌詞交織台、國、英、鄒族語等，別有韻味。

今除了縣府團隊，立委蔡易餘、朴子市長吳品叡、縣議員劉雅文、黃嫈珺、姜梅紅、林淑完、蔡瑋傑、林于玲、何子凡、呂忠仁、體育總會會長葉政彥、中華奧會副主席蔡賜爵、嘉義縣體育會理事長羅信富、嘉義市體育會理事長孫貫志等人到場參與，翁章梁誠摯邀請全台熱愛運動的鄉親來嘉義共襄盛舉。