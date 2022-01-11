六福(2705)旅遊集團受惠疫情趨穩帶動國旅增溫，配合台北六福萬怡酒店轉作防疫旅館穩定挹注，2021年12月及第四季營收分創近16月、近5季高點。展望後市，受惠防疫住房表現逐步飆升，國旅、餐廳宴會及年菜銷售同步暢旺，2022年1月營收可望持穩向上。

六福2021年12月自結合併營收1.99億元，月增18.81％、年增達64.45％，創近16月高點。使第四季合併營收5.06億元，季增達1.23倍、年增17.59％，登近5季高點。不過，因受疫情三級警戒衝擊，累計全年合併營收12.51億元、年減達20.87％，為近26年低點。

國旅需求隨著疫情趨緩自去年第四季起復甦。六福村為搶攻國旅市場，繼「墓碑鎮」萬聖節活動造成全台轟動後，去年12月再推出最具氣氛的「童話耶誕」慶典，每周皆成功吸引眾多人潮入園遊玩，挹注淡季營收表現。

同時，隨著餐飲內用恢復，五倍券激勵內需消費回溫，六福萬怡館內自助餐廳「敘日」推出「生猛海鮮季」新主題活動、民眾訂位踴躍，宴會廳則因公司尾牙、年底企業活動挹注，旺日訂席達8成，關西六福莊訂房率也超過8成，均帶動去年12月及第四季營收反彈。

展望2022年，由於春節連假長達9天，返台國人數量明顯增加。隨著春節將近，轉型防疫旅館的六福萬怡及六福居成為海內外商務客的優先選擇，使防疫住房表現自去年12月起逐步飆升，可望在1月達到高峰。

同時，春節購買年菜、伴手禮、預訂除夕圍爐桌席、安排旅遊等需求，亦使六福萬怡館內的餐廳及宴會廳訂位已達8成，六福萬怡及六福美饌推出的13種年菜組合及單品料理，目前銷售亦達7～8成，在住房及餐飲業務同步暢旺下，可望帶動1月營收持穩高檔。

此外，六福「起家厝」六福客棧危老改建計畫亦正式啟動，日前已與華熊營造完成簽約，將斥資約19.24億元，委託華熊營造改建為地上21層、地下6層的六福酒店式商辦，預計第二季動工、2026年完工，屆時可望成為六福未來營運主要動能，帶動後市表現。