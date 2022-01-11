農曆新年即將到來，運勢命理老師艾菲爾提醒，12生肖都必須謹慎以待，無論有沒有與本命年相碰撞，都要打起精神，認真對待生活。

▍生肖鼠：不要吃喪家的食物、不要惹官司

虎年屬鼠者的運勢偏弱，有不少凶星在命宮裡，所以運勢相對比較差。氣場已經不佳，最好能減少探病或是出席喪禮的頻率，以免氣場受到影響，導致運勢更加惡化。

▍生肖牛：改掉鑽牛角尖的毛病

虎年屬牛者的意志力較薄弱，經過2021的本命年，你變得處處小心，甚至有些膽小。建議虎年要克服心魔，遇事不要鑽牛角尖，勇於走出舒適圈，盡力表現，才不會白白浪費吉星的庇佑。

▍生肖虎：遇到困難保持冷靜則可免災

虎年本命老虎，可能事事不如意，將會因為魯莽衝動而壞事，招來身邊小人破壞升職與賺錢的機會。建議遇事保持冷靜，太過激進只會破壞運勢，做任何重大決定一定要謹慎評估。

▍生肖兔：男歡女愛的事情終將成為泡影

虎年屬兔者有「咸池」桃花，這顆星會吸引異性接近，但如果是已婚者，或是身邊有另一半的人，務必潔身自愛，逢場作戲的男歡女愛終將成為泡影，請認清在你失意時陪在身邊的正宮，才是該認真對待的人。

▍生肖龍：工作壓力大，要適時休息

虎年屬龍者終於熬過了有志難伸的一年，在虎年只要目標夠明確，願意努力付出，加上有吉星加持，在事業上定能一飛沖天，大放異彩。但相對的，工作壓力都扛在肩上，讓你身體會有小狀況，記得有時間就要多休息，儲備體力才能更長遠。

▍生肖蛇：縱使有心結，關關難過關關過

虎年屬蛇者運勢低迷，容易與人有心結，人際關係紛擾，生活中是非瑣事多，甚至涉及官司，各種不順令你感到疲於奔命、應接不暇。請調整自己的心態，加強實力。建議你在職場上保持低調，做好本分內的事情，避免太搶鋒頭。

▍生肖馬：面臨感情問題，要理性處理

虎年屬馬者工作事業正要起飛，在吉星的照拂之下，迎來名利雙收，心思都放在工作上，卻使感情出現裂痕。有伴者千萬不可拿工作當藉口，理性面對問題，才能讓感情更穩定。

▍生肖羊：不要因為失敗的戀愛而想不開

虎年屬羊者擺脫去年的本命相衝，今年正是運勢上揚的時期，不要因為小情小愛影響心情，該放下的就讓它過去吧！否則你永遠無法接受新戀情。今年桃花吉星相助，增長人緣，魅力爆發，認識異性的機會大增，快快振作，重新接受戀愛的洗禮吧！

▍生肖猴：麻煩都是自己招惹來的

虎年屬猴者與虎本命相衝，受到流年壓力的影響，容易與人發生衝突，運勢不順。要注意這年你的性情不穩，容易衝動行事，別去招惹不必要的麻煩，做人處事盡量謹言慎行，做任何決定之前，一定要再三考慮、評估，只要有一點疑慮，就不要貿然執行，以免因小失大。

▍生肖雞：情緒波動，影響健康和人際關係

虎年屬雞者各方面運勢都不錯，但是流年有凶星，情緒波動容易影響你的健康運勢。急躁的情緒也容易讓自己身陷危機之中，導致意外的血光之災；另外，脾氣暴躁，將不利於戀愛的發展，「修身養性」是虎年的重要課題。

▍生肖狗：切忌得意忘形，爬得越高摔越重

虎年屬狗者會達到自己的事業巔峰，努力打拚能做出成績，表現被看見，實現期待已久的升官加薪。成功的時候絕對不可以太驕傲，只有維持低調，踏實的工作，才能延續好運。記得在有能力的時候拉身邊的人一把，對方會將這份恩情銘記在心裡。

▍生肖豬：福禍無門惟人自招，少說話免災

虎年屬豬者流年相破，無論是在待人接物，還是處理感情與金錢合作投資，都需要格外的謹慎。慎防口舌是非，在辦公室不要說人長短，被有心人聽到，一狀告上長官，恐不利於事業發展。

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