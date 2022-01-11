區域百貨挺過2021疫情最冷寒冬，2022年包括比漾廣場等將持續進行改裝注入新營運動能，比漾廣場總經理周寶文指出，2月將進行化妝品十年大改裝，並推出VVIP黑卡會員的管家式服務，滿足貴客所有購物需求，目標挑戰來客350萬人次、年度21億新高業績。

2021年比漾廣場因疫情影響首度推出防疫定休日，以定休方式強化防疫措施，累計商場未營業日達11天，年度業績為16.1億元，商場來客減少三成，但會員數累積達22萬人相對成長。尤其第四季無印良品改裝重開幕、引進饗泰多、真珠台灣家味兩家新餐廳，帶動業績回穩，整體業績達成率拉回近二成，兩家餐廳業績更比前年業績增長逾三倍，新會員新增不少。

目前比漾廣場擁有超過22萬名會員，包含聯名卡、比漾卡、APP等會員，預計今年新增黑卡高規格管家服務，可望挑戰目標超越24萬，黑卡會員除了VVIP會員優惠、還有客製化管家式服務。

而備受矚目的春節檔期與福袋，首四日化妝品、男女童裝、內睡衣滿3000贈300，而全館滿3000贈200，集雅社大家電滿萬送千十足回饋；至於大年初一福袋僅限388袋，包含國際牌吹風機、夢特嬌精梳法藍絨毯、KINYO不鏽鋼超輕量保溫杯、尖牙義式廚房餐券，總價值2647元，除了每袋超值商品，顧客更有機會抽中價值4萬5800元的FUJI電動跑步機，以及虎牌電子鍋、PHILIPS氣炸鍋等大獎。