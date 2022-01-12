西班牙製藥公司PharmaMar宣布，其實驗室試驗顯示，公司的Plitidepsin藥物能有效抵抗包括Omicron變異株的新冠變種病毒。

PharmaMar股價在周二收漲17.9%。

公布於Life Science Alliance期刊的體外試驗結果顯示，Plitidepsin藥物，又稱為Aplidin，其在所有變種病毒中均具有強效的抗病毒作用，使動物肺組織中檢測到的病毒負載量降低99%。

同一篇論文中還包括了先前發表的，在第一階段和第二階段臨床試驗中對新冠肺炎住院患者的積極效果。該藥物最初作為癌症治療手段而研發，目前正在進行新冠第三階段試驗。

然而西班牙券商Alantra分析師Alvaro Lenze則較為謹慎，稱關於該藥物對抗新冠變種的有效性，目前說有正面的結論還太早。

Lenze在一份給客戶的簡報中說，相信PharmaMar在新冠肺炎的機會將是非常有限的，因為其潛在的治療法可能會太晚達成。並且初步的資料顯示，PharmaMar的藥效不如其它治療方法，並且其靜脈注射方法較輝瑞和默沙東的藥丸更為不方便。Lenze認為市場反應過度，此輪上漲可逢高出脫。