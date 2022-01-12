歐盟藥物監管單位周二指出，對於新冠疫苗第四劑加強劑的必要性感到懷疑，目前沒有資料支持這種做法。該機構目前正針對Omicron變種病毒，試圖找尋更多資料證據。

歐洲藥物管理局(EMA)疫苗策略主管Marco Cavaleri說，額外加強劑的使用是應急計畫的一部分，短期間內重複地接種疫苗並不代表一種持續的長期策略。

Cavaleri指出，需要更多有關新變種對疫苗的影響的數據，以及更多了解當前疫情的演進，才能決定針對Omicron病毒是否需要開發一種新的疫苗。

「重要的是在疫苗組成的選擇方面，需要進行良好的討論，以確保我們的戰略不僅是被動的」，Cavaleri說，「希望能夠找到一種合適的方法，來防止未來的變異株病毒」。

EMA表示，目前正與疫苗開發商進行對話，以備有需要時來對疫苗進行更新，但EMA補充說，任何此種變化都需要全球性的協調。