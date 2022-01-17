國內Omicron疫情進入社區，民眾紛紛搶打第三劑疫苗。曾說要等大家都打完疫苗後才要接種疫苗的民進黨台北市議員王世堅表示，自己在今天(17日)上午，也施打了第一劑疫苗，而他選擇的疫苗廠牌則是AZ；同時，王世堅也指出，自己在現場排隊時，發現最多人打的是莫德納和BNT，而高端則比AZ還少。

王世堅在政論節目《新聞大白話》中表示，因為現在台灣第一劑疫苗施打率超過80%，第二劑超過70%，「我就去施打了我的第一劑」。王世堅指出，他是到仁愛醫院去打疫苗，而他在現場等候，聽到民眾聊天時發現，大部分來打疫苗的民眾都是選擇打莫德納和BNT，且兩者的打氣不相上下。

王世堅直言，「我是打AZ啦，AZ大概只有我和另外一位民眾，我大概在裡面排隊四十幾分鐘，只聽到兩劑AZ，上百劑以上都是聽到莫德納和AZ，高端比AZ還少一點點」。同台的前民進黨立委郭正亮則說，「堅哥說要全民打完他才打，我們現在第一劑衝到80%」。

王世堅說，自己聽到 AZ在現場最少，但他在地方上跑行程時，有民眾向他反映，基於安全考量，認為第三劑只是加強劑，為了避免副作用就選高端，且確實有預約高端預約不到的現象存在，政府沒有刻意推銷，但也不要歧視國產疫苗，一樣開這些門診，讓大家自由選擇。