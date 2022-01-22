年底地方選舉，首都之戰備受關注，國民黨和民眾黨合作的議題也成為各界關注的焦點。針對藍白合，民進黨台北市議員王世堅直言，「不勝唏噓」，並指這是「與鼠謀皮」，但他認為藍白可能會一拍即合；不過，他也指出，阻止民眾黨提名黃珊珊對於最後整體得票的影響並不大。

對於藍白合的議題，王世堅21日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，「不勝唏噓」，國民黨如此百年大黨，有過去光輝的歷史，怎麼會需要跟成立不到三年的小黨談合作？且找柯文哲合作，無異於「與鼠謀皮」。

王世堅認為，藍白合在朱立倫主導下的國民黨會一拍即合，因為朱立倫的領導能力很弱，聲量也很低，他需要像柯文哲這樣會搞怪的人加入；且為了確保立委蔣萬安勝選，國民黨方面一直認為，柯文哲自己提人選會分到藍營的票。

王世堅分析，朱立倫跟柯文哲在互相需要之下會藍白合，但他們有些判斷是錯誤的。他們認為阻止民眾黨單獨提名，藍色選票就不會分裂，事實上民眾黨有些選票，是來自於中間淺綠，甚至是過去民進黨的支持者，如果把黃珊珊搓掉，她的票源裡面，十票可能有六票是藍色，四票是綠色，一來一往 有差那麼多嗎？有必要為了這麼一丁點的東西破壞國民黨的骨氣嗎？