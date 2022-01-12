去年底在桃園市舉辦的「110年度全國語文競賽」，正式將學生組本土語文演說改為情境式演說，新竹縣代表隊共獲得9項特優，其中泰雅族語拿到4項特優。另外，客家語國中組黃文聖、泰雅族語國中組李彩雲及排灣族語國中組戴芷萱在抽題看圖說故事中，全力發揮實力榮獲特優。

教育局表示，新竹縣選手進行多場次培訓，在去年12月26日全國競賽中登上高峰，其中忠孝國中黃文聖過去曾獲全國客語演說國小組特優，尖石國中李彩雲獲得泰雅族語朗讀國中組特優，自強國中許恩行曾獲得泰雅族語朗讀國小組特優，今年度換組挑戰，再度征服榮獲特優好成績。

在泰雅族語獲4項特優分別為，錦屏國小許恩平、自強國中許恩行、湖口高中白瀚榮獲朗讀項目特優，指導老師為錦屏國小張世傑主任，培訓時多運用欣賞泰雅文化影片，聆聽耆老說話的聲音，提供學習情境，讓選手能運用族語口語化表達所思所想，貼近耆老的話語。

首次挑戰情境式演說的許恩行說，這次比賽很特別，情境演說也是第一次正式舉辦，不只發音、咬字要正確，更考驗臨場的反應，感謝每一位指導老師的陪伴，成為她難忘的回憶與經驗。

客語情境式演說國中組黃文聖表示，上次參賽時，因為緊張沒有表現好，這次經過指導老師平時的指導，參加比賽讓他學習成長許多，未來會持續努力傳承客家文化。

縣長楊文科表示，12年國教課綱將本土語言列為必修課程，希望孩子在學校學習，也落實在生活中活用本土語言，希望比賽不是靠背誦，而是用自己的語言表達，達到「會說、會聽、會活用」目標，此次比賽竹縣選手拿下好成績，在原住民族語更獲得佳績，也證實新竹縣在語文教育推廣成效。