苗栗縣徐耀昌12日在獅潭鄉推銷獅潭鄉柑橘和草莓。（謝明俊攝）

苗栗縣獅潭鄉的草莓大又紅潤好吃，是養顏美容的好水果。（謝明俊攝）

獅潭鄉的柑橘品種多項2、30種，令人眼花潦亂。（謝明俊攝）

獅潭鄉今年的桶柑果實非常碩大。（謝明俊攝）

苗栗縣獅潭鄉的草莓大又紅潤好吃，是養顏美容的好水果。（謝明俊攝）

苗栗縣獅潭鄉也是縣內重要的草莓及柑橘產地，目前草莓已進入產季，盛產季的草莓碩大甜美。而今年獅潭的桶柑未受乾旱影響，最大果實超過29號，比椪柑還大，為了推銷這些甜美的水果，獅潭鄉農會將在15日在義民廟舉行評鑑比賽，苗栗縣長徐耀昌12日在行前記者會上全力推銷獅潭的草莓及柑橘，歡迎大家來獅潭老街旅遊兼採果。

苗栗縣獅潭鄉向來是柑橘重要產地之一，目前栽種面積達120公頃，年產量達1700公噸，柑橘種類有多達2、30種，除了最常見最大宗的椪柑、桶柑等，還有近年自大陸等地區引進的砂糖橘、砂糖桔、天王柑、不知火、清見、貢桔、美人柑等等，讓人眼花潦亂，不知從何挑選購買。其中，農會特別挑出一批碩大的桶柑展示，果實個頭大如椪柑，讓人不禁想全部買回家。

受到大湖栽種草莓的影響，獅潭鄉栽種草莓的面積，近年來也有漸增，主要就是因為獅潭鄉鄰近大湖鄉，兩地氣候環境類似，也非常適合栽種草莓，目前全縣栽種草莓面積超過450公頃，獅潭鄉就占有35公頃，年產量達320噸。栽種品種以「香水」為大宗，目前已進入盛產期，果實大而紅潤，非常漂亮，又富含維生素C，非常適合老幼食用。

為了促銷鄉內柑橘和草莓，獅潭鄉農會每年都會舉辦評鑑促銷活動，今年已邁入第29年，並將於15、16兩天，在獅潭義廟前廣場舉行，除了安排當地優良農特產品展售外，還有推出「買3百、送3百」的採果體驗活動、主題彩繪DIY、迎春納福贈春聯以及藝文表演，活動內容熱鬧滾滾，縣長徐耀昌、獅潭鄉長謝春梅以及獅潭鄉農會歡迎大家一同來樂遊。