王力宏婚變風波延燒，李靚蕾12日凌晨再用千字文控訴王力宏出關後帶3名男子硬闖住家，王要她關掉監控並猛力搖門，目前她已請管家至警局報案；其中她在千字文透露王曾將與孩子對話的17分鐘影片給媒體，讓孩子長相曝光，嚴重侵犯隱私，甚至捏造孩子身世，律師表示此舉已違反兒少法，最高可罰10萬。

李靚蕾提到某次視訊時，王力宏試圖說服孩子到樓下給媒體拍，她怒斥根本是為了挽回自己名聲，不顧孩子安危和處境，此外王更將孩子和他說話的17分鐘影片外流，曝光孩子的長相、隱私，讓小孩無法無法繼續安穩生活，對於王強調「現階段最重要的就是孩子」，她駁斥「我看到的是你眼中，依然只有你自己」。

李靚蕾提到某次視訊時，王力宏試圖說服孩子到樓下給媒體拍，她怒斥根本是為了挽回自己名聲，不顧孩子安危和處境，此外王更將孩子和他說話的17分鐘影片外流，曝光孩子的長相、隱私。（翻攝自李靚蕾Instagram貼文）

李靚蕾喊話王力宏「一個身心不健全的爸爸比缺席的爸爸更可怕，你現在種種的脫序行為已經不是一個健全的人會有的行為，為了孩子我希望你能願意正視自己的問題，接受專業的協助」，並狠嗆「為了詆毀我的人格，不惜殘忍地把孩子的身世講得這麼不堪的，不是我，是你和你爸爸」。

據《三立新聞網》，律師余淑杏表示，依《兒童及少年福利與權益保障法》第69條規定，任何人都不得利用媒體或其他方式，公示未成年人的姓名等身分資訊，如有違反可開罰2萬元以上、10萬元以下罰鍰，而該「任何人」不限一般網友、民眾，也包括父母及監護人，余強調公眾人物務必以尊重家人的權益為優先。