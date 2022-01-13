設備廠志聖(2467)自結2021年每股盈餘為4.35元，創下歷年新高，受惠於半導體先進封裝及載板市況火熱，志聖董事長梁茂生表示，今年主要設備產品都會成長，今年營運將去年成長。

5G通訊/元宇宙/低軌道衛星/電動車等新興應用推升半導體及電子產品需求，先進封裝製程及IC載板廠積極擴產，為設備廠帶來龐大商機，志聖與均豪(5443)、均華(6640)等G2C聯盟合作夥伴因搭上半導體高成長列車，志聖2021年業績表現亮眼。

志聖自結2021年合併營收為57.23億元，年成長40.08%，稅前盈餘為8.74億元(含非控制權益)，其中歸屬於母公司之稅前淨利為7.5億元，年增45.17%，稅後盈餘為7.16億元(含非控制權益)，其中歸屬於母公司稅後盈餘為6.6億元，年增50.49%，每股盈餘4.35元。

梁茂生表示，今年半導體、載板及車用PCB等主要設備產品都會成長，預估今年半導體產品占比可望拉升到12%，不過由於去年業績基期較高，預估今年營運較去年微幅成長。