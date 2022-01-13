今年美國聯準會3月起結束量化寬鬆，將正式啟動升息，金融股尤其是壽險金控股表現強勁，新光金(2888)上漲3.5％，成交張數躍居台股第一大，盤中達到26萬張，國泰金(2882)漲幅超過2％，雙雙創下波段新高。

受惠去年資本市場亮麗帶動資本利得增加，抵銷避險前經常性收益率平均下滑約30基點，前三季主要壽險稅後淨利年增77％。雖然國泰金、新光金12月獲利衰退，但2021年獲利都創下歷史新高，國泰金賺了一個資本額，每股盈餘10.32元；新光金獲利超過200億元，每股盈餘1.65元。

美國聯準會似乎已經確立將提前升息，市場預料調升基準利率25基點至0.25％～0.5％，2024年上看長期利率2.5％，台灣央行亦可能在今年第二季到第三季跟進升息。

2022年全球升息風，凱基總經預期今年底美國10年及30年公債殖利率上看至1.8～2％，加上高殖利股票配置增加，像是國壽及富邦人壽避險後經常性收益率將高於2021水準，債券長率在美國升息初期仍有上揚空間將提升壽險經常性收益率。不過，若債券長率接近長期利率2.5％，則債券殖利率曲線將轉為平坦，壽險再提升新錢收益率有限。

新光金目前成交張數已經突破26萬張，接近昨天的28萬張，朝去年11月18日單日52.8萬張挺進，漲幅3.5％，國泰金漲幅2.3％，富邦金(2881)漲幅約1.6％，三商壽(2867)亦有1.3％漲幅。