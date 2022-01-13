2022台北燈節在士林 點亮士林之美

【旅遊經 編輯部報導】

2022台北燈節將在2月11日於士林登場，以「生炒花燈」為主題，今年燈區橫跨捷運劍潭、士林及芝山站，一連10天，2022台北燈節現場不僅集結在地民眾創意燈飾，更有其他類型藝術創作品以及結合科技感的互動體驗燈區，一路「大放光彩」至2月20日。現場除結合在地特色的三大燈區，亦有多場「火力全開」的舞台表演及卡司。

說到台北士林一帶，許多民眾躍入印象，首屈一指應當為「士林夜市」，士林夜市小吃享譽國際外，事實上位於士林的景點，還包括士林官邸、天文科學、兒童樂園、表演藝術以及芝山區豐富的自然生態，而且天母地區更是匯集異國文化，賦予士林多元化的風貌。此次燈節結合外僑學校師生一同共襄盛舉，揮灑創意，參與台灣元宵期間的傳統活動彩繪手中燈籠，妝點新年氣象。

現場小朋友手繪燈籠同歡

日本貴賓_向井純先生_手繪燈籠祈福_-台日友好

各式燈飾琳琅滿目，其中包括在地民眾打造專屬於士林人的在地燈飾，如：長者繪出從小對於士林的記憶，外國友人亦從移居者的角度繪出士林生活樣態。除了現場繪製外，另外也將燈籠配送給里民與外僑學校共同創作，以生動有趣的角度畫出他們眼中的士林日常，各種不同面貌的作品將於2022台北燈節現場呈現在全台民眾面前，也讓燈飾展現屬於在地的風情！

台北市政府副市長蔡炳坤表示，2022年是很特別的一年，除了2022台北燈節之外，三月份台北表演藝術中心也將開始試營運，以及年底的白晝之夜活動，搭配上台北科學藝術園區(台北市立天文科學教育館、國立台灣科學教育館、台北市立兒童新樂園、美崙公園)，即將讓民眾感受士林的蛻變。

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圖片：臺北市政府觀光傳播局提供